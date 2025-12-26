|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 4h 33min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 4min
|
Total travel timefrom 1d 9h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h
|
Total travel timefrom 1d 18h 6min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 4h 49min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 6h 37min
|
Total travel timefrom 7h 30min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 9min
|
Total travel timefrom 8h 58min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 11h 20min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 14h 5min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 14h 42min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 12h 17min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 6h 14min
|
Total travel timefrom 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 10h 39min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 11h 7min
|
Total travel timefrom 18h 49min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 49min
|
Total travel timefrom 16h 10min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 1d 3h 48min
|Choose