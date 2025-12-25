|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 14h 35min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 1d 7h 28min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 1d 3h 55min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY KUTChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 1d 2h 30min
|Choose
|
Transfer station
PALLASOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 22h 59min
|Choose
|
Transfer station
EILTONChoose
|
Transfer timefrom 4h 33min
|
Total travel timefrom 20h 16min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAKChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 17h 19min
|Choose
|
Transfer station
KIRSANOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 1d 18h 57min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 2d 3h 12min
|Choose
|
Transfer station
TAMBOVChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 21h 49min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 1min
|
Total travel timefrom 1d 14h 48min
|Choose
|
Transfer station
TAMALAChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 1d 17h 38min
|Choose
|
Transfer station
VERTUNOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 1d 16h 43min
|Choose
|
Transfer station
ATKARSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 1min
|
Total travel timefrom 1d 11h 48min
|Choose
|
Transfer station
GMELINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 1d 1h 10min
|Choose