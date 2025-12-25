FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations ASTRAKHAN - KAZAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 2h 5min
Total travel time
from 1d 12h 25min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 1h 38min
Total travel time
from 1d 47min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 3h 39min
Total travel time
from 2d 18h 36min		 Choose
Transfer station
RTISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 4h 45min
Total travel time
from 1d 4h 13min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 2h 59min
Total travel time
from 2d 16h 14min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 51min
Total travel time
from 3d 7h 34min		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Choose
Transfer time
from 7h 52min
Total travel time
from 3d 10h 38min		 Choose
Transfer station
KUT-YAH
Choose
Transfer time
from 2h 31min
Total travel time
from 3d 16h 9min		 Choose
Transfer station
SURGUT
Choose
Transfer time
from 7h 36min
Total travel time
from 3d 22h 40min		 Choose
Transfer station
SALIEM
Choose
Transfer time
from 4h 12min
Total travel time
from 3d 14h 28min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 1h 10min
Total travel time
from 1d 5h 26min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 3h 50min
Total travel time
from 1d 2h 49min		 Choose
Transfer station
TOBOLSK
Choose
Transfer time
from 14h 36min
Total travel time
from 3d 4h 45min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 5h 1min
Total travel time
from 2d 15h 5min		 Choose
Transfer station
ULT YAGUN
Choose
Transfer time
from 16h 50min
Total travel time
from 4d 2h 34min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 3h 20min
Total travel time
from 2d 8h 20min		 Choose
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 9h 56min
Total travel time
from 2d 1h 44min		 Choose
Transfer station
M VISHERA
Choose
Transfer time
from 7h 57min
Total travel time
from 2d 3h 43min		 Choose
Transfer station
TVER
Choose
Transfer time
from 16h 25min
Total travel time
from 1d 19h 15min		 Choose
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 6h 56min
Total travel time
from 2d 4h 44min		 Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 12h 43min
Total travel time
from 1d 22h 57min		 Choose
Transfer station
LANGEPASOVSKIY
Choose
Transfer time
from 15h
Total travel time
from 4d 4h 37min		 Choose
Transfer station
NIZHNEVARTOVSK
Choose
Transfer time
from 10h 21min
Total travel time
from 4d 9h 16min		 Choose
Transfer station
PYT-YAH
Choose
Transfer time
from 11h 52min
Total travel time
from 3d 18h 24min		 Choose
Transfer station
MEGION
Choose
Transfer time
from 12h 20min
Total travel time
from 4d 7h 17min		 Choose
