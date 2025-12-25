|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 1d 6h
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 1d 49min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 38min
|
Total travel timefrom 18h 52min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 21min
|
Total travel timefrom 20h 9min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 1d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 7h 38min
|
Total travel timefrom 21h 54min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 12h 39min
|
Total travel timefrom 16h 53min
|Choose
|
Transfer station
TINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 22h 54min
|
Total travel timefrom 18h 6min
|Choose