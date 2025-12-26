|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 45min
|
Total travel timefrom 1d 6h 45min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 1d 11h 22min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 1d 7h 44min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 1d 7h 39min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 1d 9h 33min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 14min
|
Total travel timefrom 1d 7h 3min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 1d 7h 17min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 44min
|
Total travel timefrom 1d 6h 31min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 7h 8min
|
Total travel timefrom 1d 7h 10min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 7h
|
Total travel timefrom 1d 7h 21min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 1d 7h 26min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 38min
|
Total travel timefrom 1d 8h 5min
|Choose
|
Transfer station
YAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 37min
|
Total travel timefrom 1d 7h 2min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 18h 49min
|
Total travel timefrom 1d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 17h 2min
|
Total travel timefrom 1d 9h 25min
|Choose
|
Transfer station
TAGULChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 1d 13h 25min
|Choose
|
Transfer station
ABAKUMOVKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 1d 13h 41min
|Choose
|
Transfer station
IRBEYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 22min
|
Total travel timefrom 1d 13h 33min
|Choose
|
Transfer station
SAYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h
|
Total travel timefrom 1d 12h 55min
|Choose
|
Transfer station
MOSHKOVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 34min
|
Total travel timefrom 1d 8h 9min
|Choose