|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 6h 56min
|
Total travel timefrom 3d 9h 57min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 3d 4h 23min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 3d 4h 13min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 3d 4h 57min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 2d 20h 23min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 3d 4h 58min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 3d 12h 6min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 3d 14h
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 3d 17h 27min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 4d 1h 2min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 4d 8h 34min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 2h 3min
|
Total travel timefrom 3d 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 7h 5min
|
Total travel timefrom 3d 22h 53min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 3d 2h 50min
|Choose