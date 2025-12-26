|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 6h 38min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 3h 3min
|
Total travel timefrom 1d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 10h 59min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 9h 17min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 4h 49min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 23h 4min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 19h 41min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 8h 23min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 12h 4min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 10h 39min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 17h 26min
|Choose
|
Transfer station
ABINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 9h 7min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 18h 45min
|Choose