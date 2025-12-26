|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2d 5h 25min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 2d 6h 21min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 2d 7h 40min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 2d 7h 37min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 7h 24min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 2d 4h 22min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 2d 7h 26min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 2d 7h 35min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 2d 7h 36min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 2d 7h 36min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 2d 6h 26min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 2d 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 3h 3min
|
Total travel timefrom 2d 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 2d 6h 43min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 2d 6h 32min
|Choose