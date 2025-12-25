|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 21h 29min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 22h 2min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 22h 5min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 21h 31min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 22h 5min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 22h 2min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 21h 39min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 21h 31min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 11h 4min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 1d 1h 34min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 1d 1h 42min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 3h 17min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 23h 35min
|Choose