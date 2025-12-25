|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 18h 50min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 18h 58min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 18h 20min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 18h
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 18h 28min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 16h 8min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 10h 36min
|
Total travel timefrom 1d 14h 32min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 1d 21h 29min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 17h 35min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 19h 4min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 20h 51min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 16h 9min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 11h 49min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 14h 32min
|
Total travel timefrom 1d 16h 27min
|Choose