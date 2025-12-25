|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
ROSTOV
Transfer time from 4h 38min
Total travel time from 21h 46min
Transfer station
LISKI
Transfer time from 8h 56min
Total travel time from 1d 13h 49min
Transfer station
KRASNODAR
Transfer time from 1h 18min
Total travel time from 17h 16min
Transfer station
VORONEZ
Transfer time from 5h 44min
Total travel time from 1d 16h 3min
Transfer station
ROSSOSH
Transfer time from 1h 2min
Total travel time from 1d 10h 30min
Transfer station
GRYAZI
Transfer time from 1h 42min
Total travel time from 1d 19h 37min
Transfer station
RYAZAN
Transfer time from 1h 23min
Total travel time from 2d 2h 9min
Transfer station
MILLEROVO
Transfer time from 1h 47min
Total travel time from 1d 13h 40min
Transfer station
KAMENSKAYA
Transfer time from 3h 41min
Total travel time from 1d 10h 38min
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time from 4h 19min
Total travel time from 1d 7h 40min
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Transfer time from 2h 31min
Total travel time from 1d 6h 11min
Transfer station
STAROMINSK
Transfer time from 8h 46min
Total travel time from 22h 40min
Transfer station
KANEVSKAYA
Transfer time from 10h 19min
Total travel time from 21h 26min
Transfer station
BRYUHOVETSKAYA
Transfer time from 11h 22min
Total travel time from 23h 24min
Transfer station
TAMAN
Transfer time from 3h 2min
Total travel time from 18h 29min
Transfer station
SIMFEROP P
Transfer time from 1h 45min
Total travel time from 20h 2min
Transfer station
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Transfer time from 2h 35min
Total travel time from 18h 54min
Transfer station
DJANKOI
Transfer time from 2h 5min
Total travel time from 19h 42min
Transfer station
BAGEROVO
Transfer time from 2h 37min
Total travel time from 18h 53min
Transfer station
S KOLODEZ
Transfer time from 2h 44min
Total travel time from 19h 3min
Transfer station
VLADISLAV
Transfer time from 2h 23min
Total travel time from 19h 22min
