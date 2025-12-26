|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 5min
|
Total travel timefrom 1d 20h
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 1d 23h 57min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 1d 21h 15min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 8h 10min
|
Total travel timefrom 3d 23h 20min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 34min
|
Total travel timefrom 1d 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 11h 16min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 1d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 10h 27min
|
Total travel timefrom 1d 50min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 2d 4h 17min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 7min
|
Total travel timefrom 1d 1h 32min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 12h 25min
|
Total travel timefrom 1d 6min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 26min
|
Total travel timefrom 1d 1h 13min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 46min
|
Total travel timefrom 1d 4h 38min
|Choose