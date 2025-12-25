|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 20min
Total travel time from 2d 14h 19min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 2h 40min
Total travel time from 2d 19h 35min
Transfer station
ISHIM
Transfer time from 2h 30min
Total travel time from 2d 20h 55min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 4h 59min
Total travel time from 2d 19h 12min
Transfer station
LISKI
Transfer time from 3h 2min
Total travel time from 2d 18h 15min
Transfer station
ROSSOSH
Transfer time from 2h 39min
Total travel time from 2d 19h 8min
Transfer station
ROSTOV
Transfer time from 1h 26min
Total travel time from 2d 22h 48min
Transfer station
MICHURINSK
Transfer time from 1h 16min
Total travel time from 2d 19h 33min
Transfer station
VORONEZ
Transfer time from 4h 35min
Total travel time from 2d 20h 22min
Transfer station
GRYAZI
Transfer time from 4h 33min
Total travel time from 2d 20h 24min
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time from 1h 38min
Total travel time from 2d 22h 45min
Transfer station
SERDOBSK
Transfer time from 14h 16min
Total travel time from 2d 21h 20min
Transfer station
KOLIESHLEY
Transfer time from 14h 11min
Total travel time from 2d 21h 25min
