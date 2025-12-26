|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 1d 16h 55min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 6h 27min
|
Total travel timefrom 1d 4h 19min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 1d 5h 58min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 1d 5h 36min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 5h 1min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 12h 15min
|
Total travel timefrom 2d 5h 31min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 19h 33min
|
Total travel timefrom 1d 22h 16min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 19h 24min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 1d 9h 21min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 15h 38min
|
Total travel timefrom 2d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 9min
|
Total travel timefrom 1d 12h 12min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 35min
|
Total travel timefrom 1d 10h 37min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 26min
|
Total travel timefrom 1d 10h 49min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 1d 12h 19min
|Choose
|
Transfer station
UGLOVKAChoose
|
Transfer timefrom 18h 29min
|
Total travel timefrom 1d 23h 20min
|Choose
|
Transfer station
BRYUHOVETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 42min
|
Total travel timefrom 1d 13h 1min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 7min
|
Total travel timefrom 1d 12h 36min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 40min
|
Total travel timefrom 1d 13h 3min
|Choose