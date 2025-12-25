|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 6h 39min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 27min
|
Total travel timefrom 1d 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 8h 49min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 6min
|
Total travel timefrom 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 6h 34min
|
Total travel timefrom 21h 4min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 20min
|
Total travel timefrom 1d 15h 7min
|Choose
|
Transfer station
POVORINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 59min
|
Total travel timefrom 1d 7h 26min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 14h 50min
|
Total travel timefrom 4d 11h 15min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 8min
|
Total travel timefrom 1d 43min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 23min
|
Total travel timefrom 2d 19h 50min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 20h 20min
|
Total travel timefrom 2d 9h 31min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 11h 20min
|
Total travel timefrom 2d 16h 25min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 16h 43min
|
Total travel timefrom 2d 12h 30min
|Choose