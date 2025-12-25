|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 3d 11h 3min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 13h 39min
|
Total travel timefrom 3d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 14h 22min
|
Total travel timefrom 3d 14h 1min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 13h 20min
|
Total travel timefrom 3d 15h 3min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 11min
|
Total travel timefrom 3d 14h 12min
|Choose