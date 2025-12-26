|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 2h 30min
Total travel time from 1d 19h 27min
|
Transfer station
RYAZAN
Transfer time from 19h 24min
Total travel time from 1d 19h 12min
|
Transfer station
MICHURINSK
Transfer time from 19h 44min
Total travel time from 1d 18h 23min
|
Transfer station
BOGOYAVLENSK
Transfer time from 18h 54min
Total travel time from 1d 21h 28min
|
Transfer station
OZHERELE
Transfer time from 15h 14min
Total travel time from 2d 1h 34min
|
Transfer station
KIRSANOV
Transfer time from 21h 40min
Total travel time from 1d 22h 55min
|
Transfer station
TAMBOV
Transfer time from 21h 47min
Total travel time from 1d 22h 48min
|
Transfer station
RTISHCHEVO
Transfer time from 22h 1min
Total travel time from 1d 22h 34min
|
Transfer station
UMET
Transfer time from 21h 39min
Total travel time from 1d 22h 56min
|
Transfer station
TAMALA
Transfer time from 21h 37min
Total travel time from 1d 22h 58min
|
Transfer station
VERTUNOVSKAYA
Transfer time from 21h 36min
Total travel time from 1d 22h 59min
|
Transfer station
SARATOV
Transfer time from 22h 10min
Total travel time from 1d 22h 25min
|
Transfer station
ASTRAKHAN
Transfer time from 22h 19min
Total travel time from 1d 22h 16min
|
Transfer station
ATKARSK
Transfer time from 21h 30min
Total travel time from 1d 23h 5min
|
Transfer station
URBAH
Transfer time from 21h 11min
Total travel time from 1d 23h 24min
|