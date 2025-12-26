|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 1d 4h 34min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 19h 42min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 22h 28min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 17h 55min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 23h 17min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 23h 41min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 21h 25min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 13min
|
Total travel timefrom 1d 2h 47min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 21min
|
Total travel timefrom 1d 51min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 1d 4h 55min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 1d 10h 35min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 10h 42min
|
Total travel timefrom 23h 55min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 15h 31min
|Choose
|
Transfer station
ABINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 14h 53min
|Choose