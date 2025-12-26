|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 9h 55min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 19h 8min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 1d 19h 32min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 16h 27min
|Choose
|
Transfer station
ZALARIChoose
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 10h 53min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 1d 5h 56min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 1d 14h 20min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 1d 9h 27min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 1d 10h 30min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 15h 33min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 12h 46min
|Choose
|
Transfer station
TULUNChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 21h 16min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 2d 3h 57min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 30min
|
Total travel timefrom 2d 1h 52min
|Choose