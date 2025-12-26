|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 3d 23h 26min
|
Transfer station
PERM
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 4d 19h 52min
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 4d 16h 56min
|
Transfer station
KEZ
|
Transfer timefrom 16h 16min
|
Total travel timefrom 5d 3h 18min
|
Transfer station
VERESHCHAGINO
|
Transfer timefrom 16h 18min
|
Total travel timefrom 5d 3h 16min
|
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
|
Transfer timefrom 9h 50min
|
Total travel timefrom 4d 5h 49min
|
Transfer station
VLADIMIR
|
Transfer timefrom 10h 18min
|
Total travel timefrom 4d 5h 21min
|
Transfer station
KOVROV 1
|
Transfer timefrom 9h 59min
|
Total travel timefrom 4d 5h 40min
