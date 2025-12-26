|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
PETROVSKIY ZAVODChoose
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 1d 5h 23min
|Choose
|
Transfer station
HILOKChoose
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 22h 36min
|Choose
|
Transfer station
HUSHENGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 55min
|
Total travel timefrom 21h 4min
|Choose
|
Transfer station
HARAGUNChoose
|
Transfer timefrom 13h 40min
|
Total travel timefrom 20h 19min
|Choose
|
Transfer station
ZAIGRAEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 1d 8h 34min
|Choose
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 11h 50min
|
Total travel timefrom 1d 10h 8min
|Choose
|
Transfer station
BORZYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 10h 44min
|Choose
|
Transfer station
KARIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 12min
|
Total travel timefrom 10h 33min
|Choose
|
Transfer station
BAYKALSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 1d 20h 55min
|Choose
|
Transfer station
TIMLYUYChoose
|
Transfer timefrom 7h 42min
|
Total travel timefrom 1d 14h 58min
|Choose
|
Transfer station
MIESOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 40min
|
Total travel timefrom 1d 17h
|Choose
|
Transfer station
SELENGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 1d 14h 18min
|Choose
|
Transfer station
NOVOILINSKIYChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 7h 9min
|Choose