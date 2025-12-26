|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 4d 18h 43min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 5d 14h 4min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 21h 37min
|
Total travel timefrom 5d 11h 53min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 22h
|
Total travel timefrom 5d 11h 30min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 22h 5min
|
Total travel timefrom 5d 11h 25min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 19h 46min
|
Total travel timefrom 5d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
KEZChoose
|
Transfer timefrom 14h 22min
|
Total travel timefrom 5d 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
MENDELEEVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 28min
|
Total travel timefrom 5d 22h 12min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 25min
|
Total travel timefrom 5d 22h 15min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 19h 8min
|
Total travel timefrom 5d 19h 59min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 18h 27min
|
Total travel timefrom 5d 20h 40min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 18h 24min
|
Total travel timefrom 5d 20h 43min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 23h 13min
|
Total travel timefrom 5d 10h 17min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 22h 50min
|
Total travel timefrom 5d 10h 40min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 22h 53min
|
Total travel timefrom 5d 10h 37min
|Choose