|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 6h 52min
|
Total travel timefrom 17h 32min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 2min
|
Total travel timefrom 17h 34min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 1d 53min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 1d 16h 28min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 13h 4min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 5h 27min
|
Total travel timefrom 21h 27min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 25min
|
Total travel timefrom 1d 10h 44min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 23h 10min
|Choose
|
Transfer station
LANGEPASOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 5h 39min
|
Total travel timefrom 2d 9h 9min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEVARTOVSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 2d 12h 43min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 2d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
MEGIONChoose
|
Transfer timefrom 3h 46min
|
Total travel timefrom 2d 11h 2min
|Choose
|
Transfer station
DEMAChoose
|
Transfer timefrom 14h 14min
|
Total travel timefrom 20h 51min
|Choose
|
Transfer station
KARTALIEChoose
|
Transfer timefrom 9h 28min
|
Total travel timefrom 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
TAMERLANChoose
|
Transfer timefrom 8h 58min
|
Total travel timefrom 6h 19min
|Choose