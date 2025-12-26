|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2d 14h 58min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 2d 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 43min
|
Total travel timefrom 2d 22h 7min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 13h 59min
|
Total travel timefrom 2d 22h 14min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 2d 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 2d 20h 54min
|Choose
|
Transfer station
SHABALINOChoose
|
Transfer timefrom 15h 15min
|
Total travel timefrom 2d 22h 34min
|Choose
|
Transfer station
PONAZIEREVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 14min
|
Total travel timefrom 2d 22h 47min
|Choose
|
Transfer station
SHARYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 24min
|
Total travel timefrom 2d 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
MANTUROVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 23min
|
Total travel timefrom 2d 22h 56min
|Choose
|
Transfer station
NEYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 27min
|
Total travel timefrom 2d 23h 1min
|Choose
|
Transfer station
NOMZHAChoose
|
Transfer timefrom 15h 26min
|
Total travel timefrom 2d 23h 6min
|Choose
|
Transfer station
NIKOLO-POLOMAChoose
|
Transfer timefrom 15h 26min
|
Total travel timefrom 2d 23h 8min
|Choose
|
Transfer station
ANTROPOVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 26min
|
Total travel timefrom 2d 23h 10min
|Choose
|
Transfer station
GALICHChoose
|
Transfer timefrom 15h 40min
|
Total travel timefrom 2d 23h 9min
|Choose
|
Transfer station
BRANTOVKAChoose
|
Transfer timefrom 15h 26min
|
Total travel timefrom 2d 22h 59min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 11h 57min
|
Total travel timefrom 2d 22h 44min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 7h 12min
|
Total travel timefrom 2d 21h 38min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 2d 22h 46min
|Choose
|
Transfer station
BUYChoose
|
Transfer timefrom 22h 2min
|
Total travel timefrom 3d 3h 43min
|Choose
|
Transfer station
GOSTOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 17min
|
Total travel timefrom 2d 23h 39min
|Choose
|
Transfer station
SVECHAChoose
|
Transfer timefrom 15h 13min
|
Total travel timefrom 2d 23h 40min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 16h 24min
|
Total travel timefrom 3d 11min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 21min
|
Total travel timefrom 3d 14min
|Choose
|
Transfer station
NEREHTAChoose
|
Transfer timefrom 6h 59min
|
Total travel timefrom 2d 23h 7min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 30min
|
Total travel timefrom 3d 5h 34min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 3d 8h 10min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 39min
|
Total travel timefrom 2d 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 20h 27min
|
Total travel timefrom 2d 23h 33min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 16h 53min
|
Total travel timefrom 2d 23h 49min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 20h 31min
|
Total travel timefrom 2d 23h 29min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 2min
|
Total travel timefrom 2d 22h 57min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 45min
|
Total travel timefrom 3d 15min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 56min
|
Total travel timefrom 2d 23h 46min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 2d 19h 25min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 9h 57min
|
Total travel timefrom 2d 21h 33min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 2d 18h 35min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 5d 2h 36min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 3h 31min
|
Total travel timefrom 5d 2h 3min
|Choose
|
Transfer station
SHEKSHEMAChoose
|
Transfer timefrom 21h 13min
|
Total travel timefrom 3d 5h 9min
|Choose
|
Transfer station
LOPAREVOChoose
|
Transfer timefrom 21h 36min
|
Total travel timefrom 3d 4h 46min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 3d 3h 32min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 40min
|
Total travel timefrom 2d 23h 47min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 17min
|
Total travel timefrom 2d 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 2d 18h 28min
|Choose
|
Transfer station
ZUEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 2d 22h 6min
|Choose
|
Transfer station
FALENKIChoose
|
Transfer timefrom 18h 25min
|
Total travel timefrom 3d 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 10h 10min
|
Total travel timefrom 5d 15h 25min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 6min
|
Total travel timefrom 5d 13h 29min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 5d 11h 32min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 9h 5min
|
Total travel timefrom 5d 5h 13min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 11h 2min
|
Total travel timefrom 5d 14h 33min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 5d 9h 33min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 9h 43min
|
Total travel timefrom 5d 15h 52min
|Choose
|
Transfer station
KOSTROMA NOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 40min
|
Total travel timefrom 2d 22h 26min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 10h 48min
|
Total travel timefrom 3d 19h
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 17h 54min
|
Total travel timefrom 4d 12h 3min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 3d 23h 1min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 10h 17min
|
Total travel timefrom 3d 14h 23min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 20h 41min
|
Total travel timefrom 2d 23h 19min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 12min
|
Total travel timefrom 3d 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 23h 32min
|
Total travel timefrom 3d 23min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 3d 5min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 3d 5min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 3d 5min
|Choose
|
Transfer station
PILNAChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 3d 5min
|Choose
|
Transfer station
SHUMERLYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 3d 5min
|Choose
|
Transfer station
VURNARIEChoose
|
Transfer timefrom 23h 49min
|
Total travel timefrom 3d 6min
|Choose
|
Transfer station
SEMENOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 24min
|
Total travel timefrom 2d 20h 51min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 23h 52min
|
Total travel timefrom 3d 3min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 23h 57min
|
Total travel timefrom 2d 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 5d 2h 37min
|Choose
|
Transfer station
DINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 57min
|
Total travel timefrom 5d 14h 35min
|Choose
|
Transfer station
VQSELKIChoose
|
Transfer timefrom 18h 2min
|
Total travel timefrom 5d 11h 30min
|Choose
|
Transfer station
KORENOVSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 43min
|
Total travel timefrom 5d 12h 49min
|Choose