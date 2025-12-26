|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 20h 58min
|Choose
|
Transfer station
VIHOREVKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 36min
|
Total travel timefrom 20h 3min
|Choose
|
Transfer station
CHUNAChoose
|
Transfer timefrom 11h 55min
|
Total travel timefrom 20h 44min
|Choose
|
Transfer station
KEZHEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 4min
|
Total travel timefrom 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
VIDIMChoose
|
Transfer timefrom 12h 12min
|
Total travel timefrom 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 44min
|
Total travel timefrom 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOVIEE RODNIKIChoose
|
Transfer timefrom 11h 43min
|
Total travel timefrom 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
BRATSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 3min
|
Total travel timefrom 19h 25min
|Choose
|
Transfer station
RECHUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 20h 54min
|
Total travel timefrom 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
NEVELSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 26min
|
Total travel timefrom 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHUNKAChoose
|
Transfer timefrom 23h 26min
|
Total travel timefrom 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
TOREYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 13min
|
Total travel timefrom 1d 12min
|Choose
|
Transfer station
TURMAChoose
|
Transfer timefrom 23h 7min
|
Total travel timefrom 1d 18min
|Choose
|
Transfer station
ZYABAChoose
|
Transfer timefrom 22h 43min
|
Total travel timefrom 1d 42min
|Choose
|
Transfer station
SREDNEILIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 22h 54min
|
Total travel timefrom 1d 31min
|Choose
|
Transfer station
HREBTOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 19min
|
Total travel timefrom 1d 6min
|Choose
|
Transfer station
PARCHUMChoose
|
Transfer timefrom 23h 26min
|
Total travel timefrom 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
TARGIZChoose
|
Transfer timefrom 23h 20min
|
Total travel timefrom 1d 5min
|Choose