FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KRASNOYARSK - RUDNOGORSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
TAYSHET
Choose
Transfer time
from 1h 8min
Total travel time
from 20h 58min		 Choose
Transfer station
VIHOREVKA
Choose
Transfer time
from 12h 36min
Total travel time
from 20h 3min		 Choose
Transfer station
CHUNA
Choose
Transfer time
from 11h 55min
Total travel time
from 20h 44min		 Choose
Transfer station
KEZHEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 12h 4min
Total travel time
from 20h 35min		 Choose
Transfer station
VIDIM
Choose
Transfer time
from 12h 12min
Total travel time
from 20h 27min		 Choose
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Choose
Transfer time
from 12h 44min
Total travel time
from 19h 55min		 Choose
Transfer station
SOSNOVIEE RODNIKI
Choose
Transfer time
from 11h 43min
Total travel time
from 20h 56min		 Choose
Transfer station
BRATSK
Choose
Transfer time
from 11h 3min
Total travel time
from 19h 25min		 Choose
Transfer station
RECHUSHKA
Choose
Transfer time
from 20h 54min
Total travel time
from 21h 20min		 Choose
Transfer station
NEVELSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 26min
Total travel time
from 23h 59min		 Choose
Transfer station
NOVOCHUNKA
Choose
Transfer time
from 23h 26min
Total travel time
from 23h 59min		 Choose
Transfer station
TOREYA
Choose
Transfer time
from 23h 13min
Total travel time
from 1d 12min		 Choose
Transfer station
TURMA
Choose
Transfer time
from 23h 7min
Total travel time
from 1d 18min		 Choose
Transfer station
ZYABA
Choose
Transfer time
from 22h 43min
Total travel time
from 1d 42min		 Choose
Transfer station
SREDNEILIMSKAYA
Choose
Transfer time
from 22h 54min
Total travel time
from 1d 31min		 Choose
Transfer station
HREBTOVAYA
Choose
Transfer time
from 23h 19min
Total travel time
from 1d 6min		 Choose
Transfer station
PARCHUM
Choose
Transfer time
from 23h 26min
Total travel time
from 23h 59min		 Choose
Transfer station
TARGIZ
Choose
Transfer time
from 23h 20min
Total travel time
from 1d 5min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
hotels-info.com
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru