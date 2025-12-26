|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 10h 45min
|Choose
|
Transfer station
SAYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 40min
|
Total travel timefrom 9h 27min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 2d 5h 59min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 9h 46min
|
Total travel timefrom 1d 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 49min
|
Total travel timefrom 2d 1h 56min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 6h 51min
|
Total travel timefrom 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 3d 8h 44min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 40min
|
Total travel timefrom 1d 20h 57min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 5d 14h 40min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 12h 32min
|
Total travel timefrom 2d 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 3d 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 15h 6min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 2d 35min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEUDINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 1d 1h 28min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 4d 3h 49min
|Choose