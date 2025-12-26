|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 12h 25min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 1d 22h 58min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 1d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 31min
|
Total travel timefrom 1d 17h 19min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 12h 15min
|
Total travel timefrom 1d 16h 35min
|Choose