|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 12h 28min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 13h 36min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 15h 55min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 13h 23min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 15h 3min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 13h 31min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 15h 24min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 13h 18min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 15h 27min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 6h 5min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 15h 5min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 15h 46min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 13h 7min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 15h 32min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 15h 10min
