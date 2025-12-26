|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 3d 10h 53min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 3d 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 3d 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 3d 17h 44min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 3d 18h 23min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 3d 20h 7min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 3d 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 4d 23min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 13h
|
Total travel timefrom 3d 23h 53min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 12h 28min
|
Total travel timefrom 4d 25min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 13h 28min
|
Total travel timefrom 3d 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 3d 20h 5min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 22h 9min
|
Total travel timefrom 3d 14h 21min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 22h 36min
|
Total travel timefrom 3d 13h 54min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 22h 10min
|
Total travel timefrom 3d 14h 20min
|Choose