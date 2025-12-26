|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 5h 22min
|Choose
|
Transfer station
ARKHANGELSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 11h 13min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 2d 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 12h 51min
|
Total travel timefrom 1d 22h 27min
|Choose
|
Transfer station
OBOZERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 54min
|
Total travel timefrom 2d 6h 23min
|Choose
|
Transfer station
PERMILOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 2d 9h 51min
|Choose
|
Transfer station
EMTSAChoose
|
Transfer timefrom 7h 7min
|
Total travel timefrom 2d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
PLESETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 30min
|
Total travel timefrom 2d 5h 34min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 14h 37min
|
Total travel timefrom 1d 20h 41min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 4min
|
Total travel timefrom 1d 19h 14min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 17h 29min
|
Total travel timefrom 1d 17h 48min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 2d 23h 36min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 19h 44min
|
Total travel timefrom 1d 15h 59min
|Choose