|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMEN
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 1d 21h 50min
|
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 1d 22h 10min
|
|
Transfer station
SIEZRAN
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 2d 12h 4min
|
|
Transfer station
SAMARA
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 2d 11h 13min
|
|
Transfer station
KAMIESHLOV
|
Transfer timefrom 10h 19min
|
Total travel timefrom 2d 9min
|
|
Transfer station
SARATOV
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 2d 19h 18min
|
|
Transfer station
KAZAN
|
Transfer timefrom 10h 45min
|
Total travel timefrom 2d 30min
|
|
Transfer station
KRASNODAR
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 4d 6h 31min
|
|
Transfer station
TALITSA
|
Transfer timefrom 10h 20min
|
Total travel timefrom 2d 9min
|
|
Transfer station
TIHORETSKAYA
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 4d 6h 57min
|
|
Transfer station
TOBOLSK
|
Transfer timefrom 15h 5min
|
Total travel timefrom 2d 25min
|
|
Transfer station
DEMYANKA
|
Transfer timefrom 15h 11min
|
Total travel timefrom 2d 41min
|
|
Transfer station
SURGUT
|
Transfer timefrom 15h 32min
|
Total travel timefrom 2d 40min
|
|
Transfer station
PYT-YAH
|
Transfer timefrom 15h 4min
|
Total travel timefrom 2d 1h 24min
|
|
Transfer station
CHELYABINSK
|
Transfer timefrom 7h 42min
|
Total travel timefrom 2d 8h 44min
|
|
Transfer station
OMSK
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 2d 18h 22min
|
|
Transfer station
ISHIM
|
Transfer timefrom 3h 59min
|
Total travel timefrom 2d 12h 21min
|
|
Transfer station
NOVOSIBIRSK
|
Transfer timefrom 7h 46min
|
Total travel timefrom 3d 11h 12min
|
|
Transfer station
ZELENY DOL
|
Transfer timefrom 9h 37min
|
Total travel timefrom 2d 2h 16min
|
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 4d 9h 35min
|
|
Transfer station
UST-YUGAN
|
Transfer timefrom 14h 52min
|
Total travel timefrom 2d 2h 46min
|
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
|
Transfer timefrom 14h 57min
|
Total travel timefrom 2d 2h 37min
|
|
Transfer station
KUT-YAH
|
Transfer timefrom 15h
|
Total travel timefrom 2d 2h 37min
|
|
Transfer station
SALIEM
|
Transfer timefrom 14h 58min
|
Total travel timefrom 2d 2h 38min
|
|
Transfer station
BARABINSK
|
Transfer timefrom 17h 6min
|
Total travel timefrom 3d 3h 4min
|
|
Transfer station
LAZAREVSKAYA
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 4d 15h 34min
|
|
Transfer station
TUAPSE
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 4d 14h 4min
|
|
Transfer station
VOLGOGRAD
|
Transfer timefrom 6h 18min
|
Total travel timefrom 3d 8h 10min
|
|
Transfer station
PENZA
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2d 21h 49min
|
|
Transfer station
CHAPAEVSK
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 2d 12h 35min
|
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 2d 12h 31min
|
|
Transfer station
MASLYANSKAYA
|
Transfer timefrom 10h 59min
|
Total travel timefrom 2d 15h 18min
|
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOЕ
|
Transfer timefrom 19h 43min
|
Total travel timefrom 3d 27min
|
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
|
Transfer timefrom 8h 29min
|
Total travel timefrom 2d 17h 48min
|
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
|
Transfer timefrom 18h 42min
|
Total travel timefrom 2d 1h 8min
|
|
Transfer station
KIZNER
|
Transfer timefrom 18h 42min
|
Total travel timefrom 2d 1h 8min
|
|
Transfer station
AGRYZ
|
Transfer timefrom 18h 55min
|
Total travel timefrom 2d 55min
|
|
Transfer station
YANAUL
|
Transfer timefrom 19h 3min
|
Total travel timefrom 2d 25min
|
|
Transfer station
MOZHGA
|
Transfer timefrom 18h 41min
|
Total travel timefrom 2d 1h 9min
|
|
Transfer station
SARAPUL
|
Transfer timefrom 18h 59min
|
Total travel timefrom 2d 24min
|
|
Transfer station
CHERNUSHKA
|
Transfer timefrom 19h 4min
|
Total travel timefrom 2d 24min
|
|
Transfer station
KRASNOUFIMSK
|
Transfer timefrom 19h 11min
|
Total travel timefrom 2d 25min
|
|
Transfer station
HOSTA
|
Transfer timefrom 5h 43min
|
Total travel timefrom 4d 19h 32min
|
|
Transfer station
SOCHI
|
Transfer timefrom 6h 37min
|
Total travel timefrom 4d 18h 38min
|
|
Transfer station
ADLER
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 4d 19h 59min
|
|
Transfer station
SENNAYA
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 2d 21h 43min
|
|
Transfer station
URBAH
|
Transfer timefrom 10h 57min
|
Total travel timefrom 3d 37min
|
|
Transfer station
KRASNIEY KUT
|
Transfer timefrom 9h 31min
|
Total travel timefrom 3d 1h 55min
|
|
Transfer station
GMELINSKAYA
|
Transfer timefrom 7h 4min
|
Total travel timefrom 3d 3h 55min
|
|
Transfer station
PALLASOVKA
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 3d 5h 12min
|
|
Transfer station
EILTON
|
Transfer timefrom 2h 54min
|
Total travel timefrom 3d 7h 52min
|
|
Transfer station
UFA
|
Transfer timefrom 10h 48min
|
Total travel timefrom 2d 14h 2min
|
|
Transfer station
POHVISTNEVO
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 2d 15h 26min
|
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 2d 15h 32min
|
|
Transfer station
BUGURUSLAN
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 2d 15h 26min
|
|
Transfer station
PRIYUTOVO
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 2d 15h 23min
|
|
Transfer station
RAEVKA
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 2d 15h 8min
|
|
Transfer station
ABDULINO
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 2d 15h 26min
|
|
Transfer station
AKSAKOVO
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 2d 15h 22min
|
|
Transfer station
SIMSKAYA
|
Transfer timefrom 10h 12min
|
Total travel timefrom 2d 14h 38min
|
|
Transfer station
ASHA
|
Transfer timefrom 10h 8min
|
Total travel timefrom 2d 14h 42min
|
|
Transfer station
ULYANOVSK
|
Transfer timefrom 9h 26min
|
Total travel timefrom 2d 9h 56min
|
|
Transfer station
DRUZHININO
|
Transfer timefrom 19h 26min
|
Total travel timefrom 2d 1h 16min
|
|
Transfer station
BOGDANOVICH
|
Transfer timefrom 17h 50min
|
Total travel timefrom 2d 5h 20min
|
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
|
Transfer timefrom 9h 43min
|
Total travel timefrom 2d 9h 37min
|
|
Transfer station
ULT YAGUN
|
Transfer timefrom 14h 30min
|
Total travel timefrom 2d 9h
|
|
Transfer station
CHEBARKUL
|
Transfer timefrom 10h
|
Total travel timefrom 2d 14h 16min
|
|
Transfer station
BERDYAUSH
|
Transfer timefrom 10h 19min
|
Total travel timefrom 2d 14h 31min
|
|
Transfer station
UST-KATAV
|
Transfer timefrom 10h 13min
|
Total travel timefrom 2d 14h 37min
|
|
Transfer station
MIASS
|
Transfer timefrom 10h 18min
|
Total travel timefrom 2d 14h 18min
|
|
Transfer station
ZLATOUST
|
Transfer timefrom 10h 28min
|
Total travel timefrom 2d 14h 22min
|
|
Transfer station
VYAZOVAYA
|
Transfer timefrom 10h 13min
|
Total travel timefrom 2d 14h 37min
|
|
Transfer station
KROPACHEVO
|
Transfer timefrom 10h 16min
|
Total travel timefrom 2d 14h 34min
|
|
Transfer station
TATARSKAYA
|
Transfer timefrom 14h 49min
|
Total travel timefrom 2d 22h 46min
|
|
Transfer station
KUEDA
|
Transfer timefrom 19h 3min
|
Total travel timefrom 2d 1h 49min
|
|
Transfer station
DINSKAYA
|
Transfer timefrom 10h 29min
|
Total travel timefrom 4d 16h 36min
|
|
Transfer station
VQSELKI
|
Transfer timefrom 13h 52min
|
Total travel timefrom 4d 13h 13min
|
|
Transfer station
KORENOVSK
|
Transfer timefrom 12h 33min
|
Total travel timefrom 4d 14h 32min
|
|
Transfer station
PETROV VAL
|
Transfer timefrom 16h 8min
|
Total travel timefrom 3d 7h 7min
|
|
Transfer station
VOLSK
|
Transfer timefrom 21h 21min
|
Total travel timefrom 2d 21h 43min
|
|
Transfer station
BALAKOVO
|
Transfer timefrom 21h 17min
|
Total travel timefrom 2d 21h 47min
|
|
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAK
|
Transfer timefrom 4h 39min
|
Total travel timefrom 3d 10h 10min
|
|
Transfer station
HARABALINSKAYA
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 3d 13h 35min
|
|
Transfer station
ASEEVSKAYA
|
Transfer timefrom 6h 30min
|
Total travel timefrom 3d 1h
|
|
Transfer station
CHAADAEVKA
|
Transfer timefrom 6h 28min
|
Total travel timefrom 3d 1h 2min
|
|
Transfer station
KUZNETSK
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 3d 1h 5min
|
|
Transfer station
KLYUCHIKI
|
Transfer timefrom 6h 24min
|
Total travel timefrom 3d 1h 6min
|
|
Transfer station
NOVOSPASSKOE
|
Transfer timefrom 6h 23min
|
Total travel timefrom 3d 1h 7min
|
|
Transfer station
KINEL
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 2d 23h 7min
|
|
Transfer station
CHISHMIE
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 2d 22h 45min
|
|
Transfer station
MINYAR
|
Transfer timefrom 11h 40min
|
Total travel timefrom 2d 21h 58min
|
|
Transfer station
ZHIGULEVSK
|
Transfer timefrom 8h 42min
|
Total travel timefrom 2d 20h 40min
|
|
Transfer station
ZHIGULEVSKOE MORE
|
Transfer timefrom 8h 53min
|
Total travel timefrom 2d 20h 29min
|
|
Transfer station
PROMIESHLENНAYA
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 3d 23h 34min
|
|
Transfer station
EGOZOVO
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 4d 40min
|
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
|
Transfer timefrom 14h 59min
|
Total travel timefrom 2d 2h 55min
|
|
Transfer station
OMUTINSKAYA
|
Transfer timefrom 16h 23min
|
Total travel timefrom 2d 9h 54min
|
|
Transfer station
YALUTOROVSK
|
Transfer timefrom 19h 34min
|
Total travel timefrom 2d 9h 46min
|
|
Transfer station
GOLIESHMANOVO
|
Transfer timefrom 15h 34min
|
Total travel timefrom 2d 13h 46min
|
|
Transfer station
ELANSKIY
|
Transfer timefrom 23h 52min
|
Total travel timefrom 2d 8h 38min
|
|
Transfer station
SULEYA
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 2d 22h 34min
|
|
Transfer station
LYUBINSKAYA
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 2d 19h 55min
|
|
Transfer station
KALACHINSKAYA
|
Transfer timefrom 17h 35min
|
Total travel timefrom 3d 1h 45min
|
|
Transfer station
TOGUCHIN
|
Transfer timefrom 5h 42min
|
Total travel timefrom 3d 20h 35min
|
|
Transfer station
CHANIE
|
Transfer timefrom 23h 23min
|
Total travel timefrom 3d 2h 54min
|
|
Transfer station
CHULIEMSKAYA
|
Transfer timefrom 16h 2min
|
Total travel timefrom 3d 10h 15min
|
|
Transfer station
AMZYA
|
Transfer timefrom 19h 10min
|
Total travel timefrom 2d 1h 57min
|
|
Transfer station
CHAD
|
Transfer timefrom 19h 17min
|
Total travel timefrom 2d 1h 50min
|
|
Transfer station
LOOE
|
Transfer timefrom 12h 11min
|
Total travel timefrom 5d 1h 56min
|