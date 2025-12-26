|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 7h 48min
|Choose
|
Transfer station
RYAZHSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 7h 16min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 19h 24min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 23h 54min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 6h 32min
|
Total travel timefrom 13h 44min
|Choose
|
Transfer station
OZHERELEChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 10h 41min
|Choose
|
Transfer station
PACHELMAChoose
|
Transfer timefrom 11h 54min
|
Total travel timefrom 11h 14min
|Choose
|
Transfer station
BELINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 36min
|
Total travel timefrom 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 1d 1min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 1d 44min
|Choose
|
Transfer station
ORSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 15min
|
Total travel timefrom 2d 5h 34min
|Choose
|
Transfer station
VERDAChoose
|
Transfer timefrom 5h 40min
|
Total travel timefrom 10h 29min
|Choose
|
Transfer station
VERNADOVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 10h 25min
|Choose
|
Transfer station
MORSHANSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 58min
|
Total travel timefrom 10h 11min
|Choose