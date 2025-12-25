|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
ISILKUL
Transferzeitvon 2h 49min
Gesamtreisezeitvon 9h 4min
Umladestation
YURGA
|
Transferzeitvon 13h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 22min
Umladestation
NOVOSIBIRSK
|
Transferzeitvon 4h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 7h 59min
Umladestation
BARABINSK
|
Transferzeitvon 2h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 55min
Umladestation
OMSK
|
Transferzeitvon 11h 51min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 23min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
|
Transferzeitvon 5h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 33min
Umladestation
TATARSKAYA
|
Transferzeitvon 6h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 53min
Umladestation
ANZHERSKAYA
|
Transferzeitvon 8h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 58min
Umladestation
TAYGA
|
Transferzeitvon 11h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15h 35min
Umladestation
KRASNOYARSK
|
Transferzeitvon 23h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 3min
Umladestation
MARIINSK
|
Transferzeitvon 5h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 25min
Umladestation
TYAZHIN
|
Transferzeitvon 2h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 42min
Umladestation
MAKUSHINO
|
Transferzeitvon 21h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 5h 2min
Umladestation
PETUHOVO
|
Transferzeitvon 21h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 4h 44min
Umladestation
KURGAN
|
Transferzeitvon 21h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 4h 45min
