Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen YALUTOROVSK - UFA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 3h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 30min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 3h 45min
Gesamtreisezeit
von 17h 57min		 Wählen
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 5h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 23min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 3h 37min
Gesamtreisezeit
von 18h 4min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 30min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 35min		 Wählen
Umladestation
YURGA
Wählen
Transferzeit
von 4h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 22min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 21min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 38min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Wählen
Transferzeit
von 9h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 56min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 43min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
Wählen
Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 41min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 8h 53min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 17min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
Wählen
Transferzeit
von 2h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 40min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 17h 25min		 Wählen
Umladestation
ANZHERSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 54min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
Wählen
Transferzeit
von 19h 51min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 20min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
Wählen
Transferzeit
von 12h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 18min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 16h 51min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 19min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
Wählen
Transferzeit
von 13h 58min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 13min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
Wählen
Transferzeit
von 10h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 44min		 Wählen
Umladestation
ZAOZERNAYA
Wählen
Transferzeit
von 8h 54min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 5min		 Wählen
Umladestation
INGASHSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 59min		 Wählen
Umladestation
ILANSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 5h 33min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 26min		 Wählen
Umladestation
ACHINSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 12min		 Wählen
Umladestation
UYAR
Wählen
Transferzeit
von 10h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 54min		 Wählen
Umladestation
RESHOTIE
Wählen
Transferzeit
von 2h 41min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 18min		 Wählen
Umladestation
KANSK-ENISEYSKIY
Wählen
Transferzeit
von 6h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 14h 23min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 13min		 Wählen
Umladestation
OB
Wählen
Transferzeit
von 13h 14min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 46min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 22min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 23h 23min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Wählen
Transferzeit
von 23h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3min		 Wählen
Umladestation
UST-YUGAN
Wählen
Transferzeit
von 5h 34min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 1min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
Wählen
Transferzeit
von 23h 29min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1min		 Wählen
Umladestation
KRASNOYARSK
Wählen
Transferzeit
von 17h 25min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 34min		 Wählen
Umladestation
KARGAT
Wählen
Transferzeit
von 2h 23min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 36min		 Wählen
Umladestation
CHANIE
Wählen
Transferzeit
von 9h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 26min		 Wählen
Umladestation
TAYSHET
Wählen
Transferzeit
von 13h 22min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 53min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
ferry2.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru