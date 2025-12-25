Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen UFA - ORENBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 7h 1min
Gesamtreisezeit
von 14h 34min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 2h 7min
Gesamtreisezeit
von 20h 32min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5min		 Wählen
Umladestation
RYAZAN
Wählen
Transferzeit
von 1h 55min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 2min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 8h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 34min		 Wählen
Umladestation
RUZAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 4h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 20min		 Wählen
Umladestation
ZHUTOVO
Wählen
Transferzeit
von 10h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 26min		 Wählen
Umladestation
KOTELNIKOVO
Wählen
Transferzeit
von 8h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 16min		 Wählen
Umladestation
PROLETARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 9min		 Wählen
Umladestation
SALSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 25min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 28min		 Wählen
Umladestation
REMONTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 47min		 Wählen
Umladestation
ZIMOVNIKI
Wählen
Transferzeit
von 6h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 58min		 Wählen
Umladestation
SAREPTA
Wählen
Transferzeit
von 14h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 43min		 Wählen
Umladestation
ZUBOVA POLYANA
Wählen
Transferzeit
von 2h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 56min		 Wählen
Umladestation
POT'MA
Wählen
Transferzeit
von 2h 37min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 26min		 Wählen
Umladestation
TORBEEVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 43min		 Wählen
Umladestation
KOVYLKINO
Wählen
Transferzeit
von 4h 43min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 20min		 Wählen
Umladestation
INZA
Wählen
Transferzeit
von 7h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 30min		 Wählen
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 16h 42min
Gesamtreisezeit
von 17h 13min		 Wählen
Umladestation
KINEL
Wählen
Transferzeit
von 9h 50min
Gesamtreisezeit
von 14h 9min		 Wählen
Umladestation
NOCHKA
Wählen
Transferzeit
von 10h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 44min		 Wählen
Umladestation
KUBERLE
Wählen
Transferzeit
von 5h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 6min		 Wählen
Umladestation
VQSELKI
Wählen
Transferzeit
von 1h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 53min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 3min		 Wählen
Umladestation
ROVNOE
Wählen
Transferzeit
von 6h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 58min		 Wählen
Umladestation
BELOGLINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 43min		 Wählen
Umladestation
SASOVO
Wählen
Transferzeit
von 6h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 17min		 Wählen
Umladestation
SHILOVO
Wählen
Transferzeit
von 4h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 14min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Wählen
Transferzeit
von 16h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 10min		 Wählen
Umladestation
BARIESH
Wählen
Transferzeit
von 8h 50min
Gesamtreisezeit
von 23h 50min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
Wählen
Transferzeit
von 22h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 41min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
Wählen
Transferzeit
von 1h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 43min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 19h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 51min		 Wählen
Umladestation
NOVIEY URENGOY
Wählen
Transferzeit
von 22h 6min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 50min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
Wählen
Transferzeit
von 16h 8min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 48min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 10h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 58min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
Wählen
Transferzeit
von 4h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 16min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
Wählen
Transferzeit
von 12h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 22min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 8h 50min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 6min		 Wählen
Umladestation
KORENOVSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 42min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 8min		 Wählen
