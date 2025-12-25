|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeitvon 1h
Gesamtreisezeitvon 13h
Umladestation
OMSK
Transferzeitvon 1h 48min
Gesamtreisezeitvon 9h 33min
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeitvon 2h 7min
Gesamtreisezeitvon 8h 50min
Umladestation
TALITSA
Transferzeitvon 3h 36min
Gesamtreisezeitvon 6h 51min
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Transferzeitvon 1h 25min
Gesamtreisezeitvon 6h 32min
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeitvon 1h 37min
Gesamtreisezeitvon 13h 51min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Transferzeitvon 1h 37min
Gesamtreisezeitvon 15h 20min
Umladestation
BARABINSK
Transferzeitvon 1h 56min
Gesamtreisezeitvon 17h 40min
Umladestation
BOGDANOVICH
Transferzeitvon 1h 4min
Gesamtreisezeitvon 10h 8min
Umladestation
KIROV
Transferzeitvon 1h 24min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 50min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeitvon 2h 10min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 10min
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeitvon 2h 1min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 13min
Umladestation
GLAZOV
Transferzeitvon 3h 17min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 9min
Umladestation
KOTELNICH
Transferzeitvon 3h 16min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 38min
Umladestation
BALEZINO
Transferzeitvon 1h 12min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 19min
