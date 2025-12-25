|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURG
|
Transferzeit von 1h
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 30min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOV
|
Transferzeit von 3h 39min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 4h 22min
|Wählen
|
Umladestation
TALITSA
|
Transferzeit von 4h 13min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 2h 25min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSK
|
Transferzeit von 3h 17min
|
Gesamtreisezeit von 19h 14min
|Wählen
|
Umladestation
BOGDANOVICH
|
Transferzeit von 1h 56min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 36min
|Wählen
|
Umladestation
OMSK
|
Transferzeit von 1h 55min
|
Gesamtreisezeit von 22h
|Wählen
|
Umladestation
YURGA
|
Transferzeit von 1h 29min
|
Gesamtreisezeit von 23h 5min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYA
|
Transferzeit von 2h 15min
|
Gesamtreisezeit von 22h 19min
|Wählen
|
Umladestation
KOTELNICH
|
Transferzeit von 10h 2min
|
Gesamtreisezeit von 2Tage 17h 8min
|Wählen
|
Umladestation
NOMZHA
|
Transferzeit von 4h 12min
|
Gesamtreisezeit von 3Tage 2h 22min
|Wählen
|
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
|
Transferzeit von 3h 43min
|
Gesamtreisezeit von 3Tage 2h 48min
|Wählen
|
Umladestation
ANTROPOVO
|
Transferzeit von 2h 53min
|
Gesamtreisezeit von 3Tage 3h 35min
|Wählen
|
Umladestation
GALICH
|
Transferzeit von 1h 36min
|
Gesamtreisezeit von 3Tage 4h 52min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSK
|
Transferzeit von 2h 53min
|
Gesamtreisezeit von 22h 8min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
|
Transferzeit von 2h 29min
|
Gesamtreisezeit von 22h 14min
|Wählen