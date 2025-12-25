|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 7h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 11h
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 1h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 8h 29min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 15h 22min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 9h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 6Tage 8h 55min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 5h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 22h 30min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 5h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 23h 44min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 9h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 8h 22min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 2h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 2h 52min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 19h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 12h 10min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 8h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 9h 44min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 13h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 17h 30min
|Wählen
|
Umladestation
KARGATWählen
|
Transferzeitvon 8h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 22h 39min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 13h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 4h 35min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIEWählen
|
Transferzeitvon 2h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 5h 17min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 17h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 14h 1min
|Wählen