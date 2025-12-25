|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 3h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 32min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 2h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 26min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 21min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 3h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 43min
|Wählen
|
Umladestation
BOGDANOVICHWählen
|
Transferzeitvon 3h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 53min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 4h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 59min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 4h 59min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 51min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 5min
|Wählen
|
Umladestation
AGRYZWählen
|
Transferzeitvon 3h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 29min
|Wählen
|
Umladestation
YANAULWählen
|
Transferzeitvon 7h 53min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 36min
|Wählen
|
Umladestation
SARAPULWählen
|
Transferzeitvon 5h 37min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 23h 53min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 4h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 7min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 13min
|Wählen
|
Umladestation
VYATSKIYE POLYANAWählen
|
Transferzeitvon 4h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 5min
|Wählen
|
Umladestation
KAZANWählen
|
Transferzeitvon 8h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 36min
|Wählen