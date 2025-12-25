|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 10h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 42min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 10h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 46min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 11h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 52min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 7h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 23min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 12h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 38min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 19h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 57min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 10min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 15h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 18min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 17h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 18min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 11h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 7h 51min
|Wählen