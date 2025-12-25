|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeitvon 1h 10min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 6min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeitvon 1h 35min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 36min
Umladestation
TALITSA
Transferzeitvon 4h 1min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 15min
Umladestation
TOBOLSK
Transferzeitvon 3h 19min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 19min
Umladestation
PYT-YAH
Transferzeitvon 2h 45min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 19min
Umladestation
DEMYANKA
Transferzeitvon 3h 30min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 41min
Umladestation
UST-KATAV
Transferzeitvon 1h 8min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 27min
Umladestation
VYAZOVAYA
Transferzeitvon 1h 46min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 48min
Umladestation
UFA
Transferzeitvon 1h 12min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 34min
Umladestation
ULT YAGUN
Transferzeitvon 1h 40min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 54min
Umladestation
MIASS
Transferzeitvon 1h 50min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 48min
Umladestation
KROPACHEVO
Transferzeitvon 1h 27min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 34min
Umladestation
SARATOV
Transferzeitvon 4h 9min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 29min
Umladestation
ASHA
Transferzeitvon 2h 58min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 17min
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transferzeitvon 3h 15min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 11min
