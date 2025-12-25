|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
UFAWählen
|
Transferzeitvon 4h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 51min
|Wählen
|
Umladestation
ASHAWählen
|
Transferzeitvon 3h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 34min
|Wählen
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 30min
|Wählen
|
Umladestation
BERDYAUSHWählen
|
Transferzeitvon 3h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 16min
|Wählen
|
Umladestation
UST-KATAVWählen
|
Transferzeitvon 3h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 7min
|Wählen
|
Umladestation
MIASSWählen
|
Transferzeitvon 2h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 15min
|Wählen
|
Umladestation
ZLATOUSTWählen
|
Transferzeitvon 3h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 16min
|Wählen
|
Umladestation
SULEYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 16min
|Wählen
|
Umladestation
VYAZOVAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 11min
|Wählen
|
Umladestation
KROPACHEVOWählen
|
Transferzeitvon 3h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 37min
|Wählen
|
Umladestation
MINYARWählen
|
Transferzeitvon 3h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 18min
|Wählen
|
Umladestation
CHEBARKULWählen
|
Transferzeitvon 1h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 58min
|Wählen