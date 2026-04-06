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Umsteigestationen ST PETERSBURG - SEVERODVINSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
VOLOGDA
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Transferzeit
von 1h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18min		 Wählen
Umladestation
KONOSHA
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Transferzeit
von 3h 44min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 46min		 Wählen
Umladestation
VOZHEGA
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Transferzeit
von 3h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 3min		 Wählen
Umladestation
HAROVSKAYA
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Transferzeit
von 3h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 4min		 Wählen
Umladestation
SUHONA
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Transferzeit
von 3h 29min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 1min		 Wählen
Umladestation
TUNDRA
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Transferzeit
von 4h 52min
Gesamtreisezeit
von 23h 38min		 Wählen
Umladestation
LOMOVOE
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Transferzeit
von 4h 50min
Gesamtreisezeit
von 23h 40min		 Wählen
Umladestation
HOLMOGORSKAYA
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Transferzeit
von 4h 40min
Gesamtreisezeit
von 23h 50min		 Wählen
Umladestation
PERMILOVO
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Transferzeit
von 4h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4min		 Wählen
Umladestation
EMTSA
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Transferzeit
von 4h 19min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11min		 Wählen
Umladestation
SHELEKSA
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Transferzeit
von 4h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21min		 Wählen
Umladestation
PLESETSKAYA
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Transferzeit
von 4h 11min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19min		 Wählen
Umladestation
PUKSA
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Transferzeit
von 4h 2min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 28min		 Wählen
Umladestation
IVAKSHA
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Transferzeit
von 3h 54min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 36min		 Wählen
Umladestation
LEPSHA
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Transferzeit
von 3h 52min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 38min		 Wählen
Umladestation
SHALAKUSHA
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Transferzeit
von 3h 55min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 35min		 Wählen
Umladestation
BURACHIHA
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Transferzeit
von 3h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 52min		 Wählen
Umladestation
VANDIESH
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Transferzeit
von 3h 31min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 59min		 Wählen
Umladestation
FOMINSKAYA
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Transferzeit
von 3h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 58min		 Wählen
Umladestation
ERTSEVO
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Transferzeit
von 6h 36min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 4min		 Wählen
Umladestation
NYANDOMA
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Transferzeit
von 3h 58min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 32min		 Wählen
Umladestation
OBOZERSKAYA
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Transferzeit
von 4h 51min
Gesamtreisezeit
von 23h 39min		 Wählen
Umladestation
ARKHANGELSK
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Transferzeit
von 4h 32min
Gesamtreisezeit
von 23h 30min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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