|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YAKKIMAWählen
|
Transferzeitvon 7h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 5h 12min
|Wählen
|
Umladestation
SORTAVALAWählen
|
Transferzeitvon 6h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 28min
|Wählen
|
Umladestation
HIYTOLAWählen
|
Transferzeitvon 9h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 3h 31min
|Wählen
|
Umladestation
EILISENVAARAWählen
|
Transferzeitvon 8h 34min
|
Gesamtreisezeitvon 4h 22min
|Wählen
|
Umladestation
HELYULYAWählen
|
Transferzeitvon 5h 51min
|
Gesamtreisezeitvon 7h 6min
|Wählen