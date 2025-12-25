|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeitvon 1h 45min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 12min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeitvon 3h 48min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 38min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeitvon 1h 1min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 52min
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeitvon 3h 32min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 19h 37min
Umladestation
KOVROV 1
Transferzeitvon 4h 12min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 25min
Umladestation
TALITSA
Transferzeitvon 3h 36min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 19h 36min
Umladestation
PERM
Transferzeitvon 13h 27min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 8min
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Transferzeitvon 4h 3min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 23min
Umladestation
VLADIMIR
Transferzeitvon 11h 48min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 33min
Umladestation
KOTELNICH
Transferzeitvon 12h 1min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 51min
Umladestation
BALEZINO
Transferzeitvon 12h 22min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 34min
Umladestation
GLAZOV
Transferzeitvon 11h 56min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 48min
Umladestation
KIROV
Transferzeitvon 12h 18min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 36min
Umladestation
VERESHCHAGINO
Transferzeitvon 12h 20min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 42min
Umladestation
KUNGUR
Transferzeitvon 20h 20min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 27min
Umladestation
ZUEVKA
Transferzeitvon 11h 56min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 3h 37min
Umladestation
YAR
Transferzeitvon 11h 56min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 3h 46min
Umladestation
UFA
Transferzeitvon 2h 51min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 22h 18min
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeitvon 22h 5min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 4h 47min
Umladestation
UREN
Transferzeitvon 16h 20min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 3h
Umladestation
SHAHUNYA
Transferzeitvon 16h 21min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 59min
Umladestation
SEMENOV
Transferzeitvon 16h 27min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 53min
Umladestation
KAZAN
Transferzeitvon 13h 1min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 18min
