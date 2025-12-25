Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen ST PETERSBURG - CHITA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 1h 19min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 45min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 5h 3min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 15min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 4h 30min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 44min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 4h 26min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 49min		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
Wählen
Transferzeit
von 9h 27min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 41min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 4h
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 36min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 6h 36min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 12min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 6h 2min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 36min		 Wählen
Umladestation
SHABALINO
Wählen
Transferzeit
von 3h 48min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 44min		 Wählen
Umladestation
PONAZIEREVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 33min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 7min		 Wählen
Umladestation
SHARYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 37min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 3min		 Wählen
Umladestation
MANTUROVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 28min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 18min		 Wählen
Umladestation
NEYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 26min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 26min		 Wählen
Umladestation
NOMZHA
Wählen
Transferzeit
von 3h 24min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 28min		 Wählen
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
Wählen
Transferzeit
von 3h 24min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 28min		 Wählen
Umladestation
ANTROPOVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 23min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 30min		 Wählen
Umladestation
GALICH
Wählen
Transferzeit
von 3h 32min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 29min		 Wählen
Umladestation
BRANTOVKA
Wählen
Transferzeit
von 3h 26min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 26min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
Wählen
Transferzeit
von 5h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 35min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
Wählen
Transferzeit
von 5h 58min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 16min		 Wählen
Umladestation
NEREHTA
Wählen
Transferzeit
von 20h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 17h 53min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Wählen
Transferzeit
von 1h 8min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 50min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Wählen
Transferzeit
von 12h 48min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 44min		 Wählen
Umladestation
BUY
Wählen
Transferzeit
von 15h 22min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 1min		 Wählen
Umladestation
GOSTOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 40min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 32min		 Wählen
Umladestation
SVECHA
Wählen
Transferzeit
von 3h 52min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 20min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 9h 59min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 30min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 12h 5min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 16min		 Wählen
Umladestation
KOSTROMA
Wählen
Transferzeit
von 21h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 53min		 Wählen
Umladestation
SHEKSHEMA
Wählen
Transferzeit
von 14h 53min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 17h 23min		 Wählen
Umladestation
LOPAREVO
Wählen
Transferzeit
von 14h 58min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 17h 18min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 18h 54min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 39min		 Wählen
Umladestation
FALENKI
Wählen
Transferzeit
von 18h 38min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 30min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
rent-car.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru