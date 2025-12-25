Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen ST PETERSBURG - ANZHERSKAYA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 1h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 10min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 3h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 19min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 3h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 33min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 4h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 23min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 3h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 40min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 3h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 14min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 3h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 12min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Wählen
Transferzeit
von 7h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 45min		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
Wählen
Transferzeit
von 9h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 6min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Wählen
Transferzeit
von 1h 8min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 10min		 Wählen
Umladestation
SHARYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 2min		 Wählen
Umladestation
MANTUROVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 21min		 Wählen
Umladestation
NEYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 21min		 Wählen
Umladestation
NOMZHA
Wählen
Transferzeit
von 3h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 22min		 Wählen
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
Wählen
Transferzeit
von 3h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 21min		 Wählen
Umladestation
ANTROPOVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 23min		 Wählen
Umladestation
GALICH
Wählen
Transferzeit
von 3h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 25min		 Wählen
Umladestation
BRANTOVKA
Wählen
Transferzeit
von 3h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 22min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 7h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 4min		 Wählen
Umladestation
SHABALINO
Wählen
Transferzeit
von 3h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 59min		 Wählen
Umladestation
PONAZIEREVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 33min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 6min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
Wählen
Transferzeit
von 5h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 10min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
Wählen
Transferzeit
von 5h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 21min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 4h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 26min		 Wählen
Umladestation
DZERZHINSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 23min		 Wählen
Umladestation
ZUEVKA
Wählen
Transferzeit
von 14h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 27min		 Wählen
Umladestation
BUY
Wählen
Transferzeit
von 3h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 26min		 Wählen
Umladestation
NEREHTA
Wählen
Transferzeit
von 20h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 10min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 15min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 27min		 Wählen
Umladestation
KRASNODAR
Wählen
Transferzeit
von 10h 41min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h		 Wählen
Umladestation
GOSTOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 39min		 Wählen
Umladestation
SVECHA
Wählen
Transferzeit
von 3h 52min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 38min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 3h 43min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 4min		 Wählen
Umladestation
ILINO
Wählen
Transferzeit
von 6h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 5min		 Wählen
Umladestation
YAR
Wählen
Transferzeit
von 14h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 35min		 Wählen
Umladestation
GORYACHIY KLYUCH
Wählen
Transferzeit
von 7h 57min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 3min		 Wählen
Umladestation
SALSK
Wählen
Transferzeit
von 21h 12min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 35min		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
Wählen
Transferzeit
von 2h 48min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 19h 43min		 Wählen
Umladestation
KAVKAZSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 17h
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 24min		 Wählen
Umladestation
MINERALNIYE VODI
Wählen
Transferzeit
von 8h 23min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 53min		 Wählen
Umladestation
NEVINNOMYSSK
Wählen
Transferzeit
von 11h 13min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 19min		 Wählen
Umladestation
ARMAVIR
Wählen
Transferzeit
von 13h 32min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 19h		 Wählen
Umladestation
KOSTROMA
Wählen
Transferzeit
von 21h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 10min		 Wählen
Umladestation
SHEKSHEMA
Wählen
Transferzeit
von 14h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 48min		 Wählen
Umladestation
LOPAREVO
Wählen
Transferzeit
von 14h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 43min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
Wählen
Transferzeit
von 1h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 44min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Wählen
Transferzeit
von 10h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 23h 9min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 13h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 9min		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 23h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 12min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 11h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 54min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 3h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 15min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 15h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 59min		 Wählen
Umladestation
UREN
Wählen
Transferzeit
von 19h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 49min		 Wählen
Umladestation
SHAHUNYA
Wählen
Transferzeit
von 19h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 49min		 Wählen
Umladestation
FALENKI
Wählen
Transferzeit
von 18h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 55min		 Wählen
Umladestation
HOSTA
Wählen
Transferzeit
von 8h 7min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 1h 25min		 Wählen
Umladestation
LOOE
Wählen
Transferzeit
von 10h 9min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 23h 23min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 11h 50min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 42min		 Wählen
Umladestation
KISLOVODSK
Wählen
Transferzeit
von 9h 5min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 5h 38min		 Wählen
Umladestation
PYATIGORSK
Wählen
Transferzeit
von 10h 59min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 3h 44min		 Wählen
Umladestation
ESSENTUKI
Wählen
Transferzeit
von 10h 12min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 4h 31min		 Wählen
Umladestation
SOCHI
Wählen
Transferzeit
von 9h 12min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 20min		 Wählen
Umladestation
ADLER
Wählen
Transferzeit
von 7h 40min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 1h 52min		 Wählen
Umladestation
DINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 11h 43min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 20min		 Wählen
Umladestation
VQSELKI
Wählen
Transferzeit
von 14h 21min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 42min		 Wählen
Umladestation
KORENOVSK
Wählen
Transferzeit
von 12h 49min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 23h 14min		 Wählen
