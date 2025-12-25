|Umladestation
Transferzeit
Gesamtreisezeit
Umladestation
RYAZAN
Transferzeit von 4h 57min
Gesamtreisezeit von 1Tage 20h 10min

Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 4h 18min
Gesamtreisezeit von 2Tage 4h 24min

Umladestation
SARATOV
Transferzeit von 3h 10min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 35min

Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 2h 54min
Gesamtreisezeit von 3Tage 8h 46min

Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeit von 15h 35min
Gesamtreisezeit von 2Tage 20h 5min

Umladestation
TIHORETSKAYA
Transferzeit von 5h 20min
Gesamtreisezeit von 1Tage 17h 43min

Umladestation
MIASS
Transferzeit von 18h 51min
Gesamtreisezeit von 2Tage 16h 49min

Umladestation
ZLATOUST
Transferzeit von 21h 15min
Gesamtreisezeit von 2Tage 14h 25min

Umladestation
ST PETERSBURG
Transferzeit von 21h 19min
Gesamtreisezeit von 3Tage 1h 15min
