Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen PYT-YAH - ST PETERSBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 3h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 47min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 1h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 35min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 1h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 28min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 13h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 37min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Wählen
Transferzeit
von 10h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 36min		 Wählen
Umladestation
DZERZHINSK
Wählen
Transferzeit
von 11h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 39min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 14h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 33min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 14h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 10min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 2h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 38min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
Wählen
Transferzeit
von 12h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 49min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 12h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 23min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 14h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 40min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Wählen
Transferzeit
von 9h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 48min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 13h 43min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 5min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 13h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 35min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
Wählen
Transferzeit
von 3h 23min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 29min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 1h 43min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 41min		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 13h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 33min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
Wählen
Transferzeit
von 18h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 47min		 Wählen
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
Wählen
Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 26min		 Wählen
Umladestation
ILINO
Wählen
Transferzeit
von 15h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 46min		 Wählen
Umladestation
ZUEVKA
Wählen
Transferzeit
von 13h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 35min		 Wählen
Umladestation
YAR
Wählen
Transferzeit
von 13h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 52min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Wählen
Transferzeit
von 3h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 3min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Wählen
Transferzeit
von 14h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 7min		 Wählen
Umladestation
ASTRAKHAN
Wählen
Transferzeit
von 4h 34min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 1h 36min		 Wählen
Umladestation
URBAH
Wählen
Transferzeit
von 22h 22min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 48min		 Wählen
Umladestation
KRASNIEY KUT
Wählen
Transferzeit
von 20h 58min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 12min		 Wählen
Umladestation
GMELINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 18h 34min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 36min		 Wählen
Umladestation
PALLASOVKA
Wählen
Transferzeit
von 17h 25min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 45min		 Wählen
Umladestation
EILTON
Wählen
Transferzeit
von 14h 45min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 25min		 Wählen
Umladestation
VERHNIY BASKUNCHAK
Wählen
Transferzeit
von 12h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 2min		 Wählen
Umladestation
HARABALINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 8h 59min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 21h 11min		 Wählen
Umladestation
ASHULUK
Wählen
Transferzeit
von 8h 20min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 21h 50min		 Wählen
Umladestation
AKSARAYSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 23h 54min		 Wählen
Umladestation
KINEL
Wählen
Transferzeit
von 2h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 28min		 Wählen
Umladestation
PERVOURALSK
Wählen
Transferzeit
von 18h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 7min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 13h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 33min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
Wählen
Transferzeit
von 17h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 45min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 8h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 36min		 Wählen
Umladestation
ZELENY DOL
Wählen
Transferzeit
von 3h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 55min		 Wählen
Umladestation
UREN
Wählen
Transferzeit
von 14h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 14min		 Wählen
Umladestation
SHAHUNYA
Wählen
Transferzeit
von 14h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 15min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
rent-car.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru