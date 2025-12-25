|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 23h
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 2h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 30min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 2h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 22min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 3h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 37min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 2h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 56min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 5h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 30min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 2h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 19min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 1h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 22min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 57min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 3min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 4h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 27min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 5h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 11min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 7h 34min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 45min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 1h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 25min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 2h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 1min
|
Umladestation
|
Transferzeitvon 11h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 13h 11min
